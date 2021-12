Spagna-Italia con il posillipino Massimo Di Martire. Si gioca a Madrid mercoledì 29 dicembre (ore 18), ultima gara internazionale del 2021. Si ripropone la celebre sfida tra furie rosse e azzurri, che vide prevalere il Settebello alle Olimpiadi di Barcellona 1992 in una finale epica e interminabile. Il napoletano classe 2000 sarà in acqua a farsi valere, perché convocato dal commissario tecnico Sandro Campagna (allora protagonista alla Bernat Picornell), in occasione del raduno della Nazionale, in programma da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre.

«Sono piuttosto contento e molto soddisfatto del mio 2021 pallanuotistico», spiega l’attaccante rossoverde, terzo nella classifica marcatori di serie A1, con 28 gol realizzati in 12 giornate, alle spalle di Andrea Fondelli del Savona (40 reti) e dello statunitense Max Irving (30 segnature), ex giocatore del Posillipo, attualmente al Palermo. «In ottica universitaria ho raggiunto il mio obiettivo, laureandomi con una tesi in Economia e Gestione delle imprese, dal titolo: Lo stakeholder engagement».

Festeggiato da capitan Paride Saccoia e compagni, e naturalmente dal fratello Gianpiero, arrivato direttamente dagli Stati Uniti, dove si è trasferito per studiare e giocare a pallanuoto, e dove ritornerà il 2 gennaio 2022, dopo il test con la Croazia e il gol messo a bersaglio, si annuncia un altro test importante per il figlio d’arte contro i vicecampioni mondiali ed europei. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’ottimo rendimento di questa prima parte di campionato.

«Sono scaramantico e non mi sbilancio, ma cerco di fare sempre meglio», ammette il più grande dei fratelli Di Martire, che traccia il bilancio del Posillipo. «Ovviamente non è positivo, siamo in una situazione difficile in termini di classifica ma sono fiducioso per il nuovo anno», auspica convinto il player partenopeo, oro alle Universiadi 2019, proprio come il salernitano Mario Del Basso (ex Canottieri Napoli), altro convocato in azzurro come i due ex posillipini Vincenzo Renzuto Iodice (Brescia) e Luca Marziali (Telimar Palermo).

Anche il Setterosa, allenato dall’Hall of Fame, Carlo Silipo, si prepara per il confronto a Sant Cugat contro le spagnole, già vicecampionesse olimpiche e mondiali. Della spedizione azzurra farà parte Loredana Sparano (ex Posillipo), argento alle Universiadi 2019.