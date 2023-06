Rari Nantes Salerno e Rari Nantes Arechi celebrano i successi stagionali

A1 e A2. Giusto celebrare i risultati conseguiti in stagione. C’è chi come la Check up Rari Nantes Salerno ha difeso il massimo scenario, chi, invece, come la Rari Nantes Arechi ha conquistato la promozione. E allora la piscina Simone Vitale diventa epicentro di una duplice celebrazione clorata.

Entrambe le squadre sono reduci da due imprese, entrate di diritto nella storia dello sport cittadino, superando chiusure dell’impianto e svariati infortuni. Grandi emozioni grazie alla vittoria ai playout di capitan Michele Luongo e compagni, ottenuta ad Anzio lo scorso 26 maggio, e il salto di categoria dei pallanuotisti allenati da Ninni Silipo, fratello di Carlo, Hall of Fame, oro a Barcellona 1992 e bronzo ad Atlanta 1996, attuale commissario tecnico del Setterosa.

All’evento ha preso parte il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che si è complimentato con le due società per i risultati conseguiti. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di un lavoro sinergico per offrire all’utenza l’impianto che merita e che meritano le tantissime realtà di pallanuoto che vivono la Vitale tutti i giorni. Sono intervenuti, inoltre, il consigliere comunale Arturo Iannelli, Vincenzo Luciano, capo staff del sindaco, Dario Loffredo, presidente del Consiglio comunale di Salerno, Elena Gallo, presidente della Rari Nantes Arechi, il direttore sportivo giallorosso Mariano Rampolla, e Marco Mazzeo, segretario dei Giovani democratici campani.

Il patron Enrico Gallozzi ha ringraziato il sindaco Napoli e le istituzioni ed ha premiato mister Luca Malinconico con una targa: «Per quello che hai fatto, per quello che fai e per quello che farai. Grazie». Un riconoscimento pubblico a colui che ha traghettato la Rari Nantes Salerno alla salvezza. E poi un riconoscimento non formale a Guglielmo Borsellino della Check-Up, main sponsor della squadra nel campionato 2022-2023. Il presidente Gallozzi ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le due realtà sportive, dopo tanti derby disputati negli anni passati con l’augurio di poter disputare ancora tante altre stracittadine in A1. Il connubio tra Rari Nantes Salerno e Rari Nantes Arechi dimostra l’unità d’intenti e il perseguimento di obiettivi comuni, in direzione di percorsi congiunti.

Elena Gallo, presidente della Rari Nantes Arechi, ha premiato lo storico capitano Marco Iannicelli e tutti i ragazzi della squadra con un gagliardetto. L’amichevole è terminata 10-9 per la Rari Nantes Salerno, ultimo appuntamento giocato prima delle meritate vacanze.