Roma Vis Nova-Ischia Marine Club, l'assalto alla capolista

Esame giallorosso. Prova impegnativa per i ragazzi di Fabio Coda nella 13esima giornata di A2. Misurarsi con la capolista richiederà una dose maggiore di coraggio. Imbattuta la regina del girone Sud, che viaggia a vele spiegate verso il salto di categoria.

«Roma Vis Nova–Ischia Marine Club sarà una gara nella quale cercheremo di confermare la nostra crescita e uscirne magari con un risultato positivo», auspica alla vigilia il tecnico napoletano. «Del resto non abbiamo nulla da perdere», ammette il coach gialloblu. Due gli assenti. «Abbiamo in infermeria Mimmo Mattiello (nella foto di Gianluca Madonna) per problemi alla mano e il nostro capitano Ciro Centanni, squalificato per un turno». A disposizione l’italo-cubano più celebre del mondo clorato, dopo la bellissima iniziativa al Gaslini, dispensando sorrisi e regali ai piccoli degenti. «Ci sarà Amaurys Perez», conferma Coda, che rientra in panchina «con più voglia di fare bene, siccome mi hanno tenuto lontano nella prima giornata di ritorno». Fischio d’inizio alle ore 16.

Coda è intervenuto nel Salone dei Trofei alla presentazione del nuovo direttore tecnico rossoverde. «Come Carlo Silipo durante la scorsa presidenza, Pino Porzio può fare solo bene: grande atleta, grande allenatore e gran bella persona con tanta passione per questo sport e soprattutto per il Circolo Nautico Posillipo», afferma convinto l'allenatore dell’Ischia.

«Certamente riscontreremo un aumento della qualità della pallanuoto italiana. E poi Pino Porzio sarà l’allenatore degli allenatori per sua stessa ammissione», ricorda Coda. Suo figlio Mario, insieme a Matteo de Florio, Ernesto Serino e Lorenzo Lindstrom, attuale ossatura dell’Ischia Marine Club, vinse lo scudetto under 15 nel 2019. E i giovani, non a caso, saranno al centro del progetto del neo dt rossoverde.