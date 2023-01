Victoria Lee morta a 18 anni, era una promessa delle MMA. «Siamo devastati, era bella dentro e fuori»

È morta a soli 18 anni la lottatrice Victoria Lee. La giovane statunitense, considerata uno degli astri nascenti delle arti marziali miste (MMA), è deceduta improvvisamente lo scorso 26 dicembre. Nata alle Hawaii nel 2004, Victoria era la sorella di altri due campioni di MMA, Christian e Angela Lee. Quest'ultima ha annunciato la morte della 18enne con uno straziante post su Instagram: «Il 26 dicembre 2022, la nostra famiglia ha vissuto qualcosa che nessuna famiglia dovrebbe mai affrontare... È incredibilmente difficile dirlo... La nostra Victoria è morta».

Angela Lee racconta così il suo dolore: «Se ne è andata troppo presto e da allora la nostra famiglia è stata completamente devastata. Ci manca. Più di ogni altra cosa in questo mondo. La nostra famiglia non sarà più la stessa. La vita non sarà più la stessa».

Chi era Victoria Lee

Victoria Lee combatteva nella One Championship, una società di promozione MMA. A gennaio avrebbe dovuto disputare il suo quarto incontro, dopo aver vinto i primi tre. La giovane aveva seguito le orme dei fartelli Angela e Christian, due dei migliori combattenti di One Championship. Angela è una campionessa femminile dei pesi atomici e Christian è un doppio campione, avendo vinto titoli leggeri e welter nel 2022. La causa del decesso di Victoria non è stata resa nota.

Il post della sorella prosegue così: «Victoria era l'anima più bella che sia mai esistita. Era la migliore sorellina del mondo. La migliore figlia, la migliore nipote e la migliore madrina/zia di Ava e Alia. Ci manchi tanto sorellina. Più di quanto tu possa mai immaginare. Siamo tutti distrutti. Perché un pezzo di te era in ognuno di noi e quando te ne sei andata, quei pezzi ci sono stati strappati via. Non saremo mai più gli stessi».

Il dolore della sorella

«Ogni piccola cosa mi fa pensare a te. Dai raggi del sole, al tramonto. Ci hai insegnato a vedere la bellezza nelle cose semplici. Eri la nostra luce brillante. Il nostro sole. E questo non cambierà mai. Eri perfetta in ogni modo. La persona migliore che conoscessi. La ragazza più bella, dentro e fuori. Ti vogliamo bene Victoria. Ti amo Germoglio. Fino alla fine dei tempi».

Il messaggio di Angela Lee si chiude con un appello: «Per favore, date alla nostra famiglia rispetto in questo momento così difficile. E per favore, controllate i vostri cari. Continuate a controllarli. Abbracciateli e dite loro quanto significano per voi. Non si sa mai».