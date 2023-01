Festa per 200 bambini organizzata dalla Fise Campania a Quarto

Dopo la giornata di solidarietà sociale rivolta a 200 bambini bisognosi, di cui 50 ucraini che si è svolta a Natale presso il teatro delle suore Vincenziane, la Fise Campania è tornata in campo con il progetto “La befana vien di giorno”. Presso le strutture del Quarto Polo (Quarto Napoli), la Fise Cr Campania, guidata dal presidente Vincenzo Montrone, con la collaborazione delle associazioni “Noi ci siamo”, “No.Do.”, “Quartograd” e “Quartopolo”, è riuscita a regalare un sorriso a centinaia di bambini. La giornata “La befana vien di giorno” è stata un’idea voluta e realizzata da Assunta Cafiero della associazione “Noi ci siamo” per portare serenità e per continuare ad educare i bambini alla solidarietà. Alla chiamata hanno aderito la Fise nazionale e quella regionale che ha messo a disposizione più di 200 doni e gadget offerti dagli sponsor e da numerosi tesserati.

Calze piene di leccornie, zucchero filato, giochi ed animazione con un mago ventriloquo, scivoli, musica ed altre attrazioni con gonfiabili hanno rallegrato i bambini con la presenza di “Tony il Pony”, mascotte ufficiale delle ponyadi e idolo di piccoli e grandi.