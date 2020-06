L’atletica ritorna al Campo Virgiliano da lunedì 15 giugno con il protocollo del Comune di Napoli. Nell’impianto di Posillipo, dalle 9 alle 13, ci saranno gli addetti delle associazioni sportive di Atletica con gli addetti ai servizi del Comune di Napoli per l’ impianto sportivo per organizzare le norme di accesso ed i percorsi di entrata e uscita degli atleti. Il responsabile della Fidal Campania il Consigliere Enzo Miceli ed i dirigenti delle società che hanno fatto richiesta, verranno in aiuto per far stare in sicurezza sia i lavoratori comunali che gli atleti e tecnici, per il rispetto delle norme, tra cui la misurazione della temperatura e la verifica del distanziamento. Rivedere l’impianto del Virgiliano rifatto per le Universiadi, riaperto dà un segno di normalità. Al Virgiliano torneranno poi a breve gli attrezzi delle Universiadi che la Regione ha affidato al Coni per renderlo un campo all'avanguardia e dotato di tutto il necessario per gli atleti di alto livello. La Fidal Campana ha poi stanziato la somma necessaria per la messa in sicurezza del deposito che potrà così ospitare le attrezzature. © RIPRODUZIONE RISERVATA