Arriva la Summer League giovanile: al Palapuca cestisti anche dalla Svezia

Appuntamento confermato per la Summer League di Sant'Antimo sponsorizzata Mami Camerette, che dal 23 al 25 giugno prossimi vivrà sul parquet del PalaPuca la sua 5a edizione. La rassegna, ormai un punto di riferimento in Campania per allenatori e addetti ai lavori, si svilupperà con la consolidata formula del quadrangolare con 3 giornate di gare.

La Summer League è riservata ad atleti nati tra il 2003 e il 2006, e vedrà in campo ragazzi italiani e stranieri.

Confermata, dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, la presenza di un gruppo di giovani giocatori svedesi provenienti da Trelleborg. Anche la 5^ edizione della Summer League manterrà un’anima tecnica campana grazie alla collaborazione con diverse società che svolgono attività giovanile sul territorio regionale.

A guidare i ragazzi ci saranno Emanuele Fiore (PSA), Stefano Scotto di Luzio (Napoli Basket Academy), Nino Sanfilippo, Andrea Forgione (New Fortitudo Isernia), Nicola Amato (Arechi Salerno), Enrico Cirillo (Arechi Salerno) e Genny Di Lorenzo (Virtus Pozzuoli), con l’aggiunta di Jeremy Lou (Trelleborg Pirates). Il Programma prevede due gare al giorno. Al PalaPuca di via Marconi si giocherà alle 17 e alle 19 sia venerdì 23 che sabato 24, mentre si andrà in campo al mattino (ore 9,30 e ore 11) nella giornata conclusiva di domenica 25 giugno.