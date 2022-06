Daniel e Clarke escono per infortunio: Scafati si arrende in gara-3 a Cantù

Sconfitta di 11 lunghezze (79-68) che non rispecchia affatto l’andamento della partita, quella in gara-3 di finale playoff tra Cantù e Scafati. Match equilibrato fin quasi a metà dell’ultimo quarto, poi il doppio infortunio di Daniel e Clarke entrambi usciti dopo essere finiti a terra in seguito scontri di gioco durissimi con gli avversari, hanno cambiato totalmente la partita. Daniel infatti stava letteralmente dominando. Ora appuntamento a gara 4 in programma sabato sempre a Cantù. Con la spranza di rivedere in campo i due americani. Scafati al momento è sul 2-1 nella serie. Equilibrio nei primi minuti, poi Cantù va sul 10-4 e mantiene il vantaggio (14-7), ma l’ingresso di Rossato cambia gli equilibri. Il suo impatto vale il recupero a fine primo quarto (18-17). Nel seondo quarto Scafati va avanti (18-20) ma Cantù pareggia. Ancora equilibrio, Cournooh mette due triple ma dall’altra parte Nikolic si inventa 5 punti in fila e all’intervallo è 42-37. Secondo tempo con i canturini avanti, Scafati reagisce a pareggia sul 52-52. Poi passa sul 59-60, si infortuna Daniel, tirato giù da un avversario. Poi anche Clarke finisce aterra ed esce. Tutti e due gli amerciani out. Cantù accelera sulla flessione degli ospiti e alla fine allunga.