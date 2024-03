Dolomiti Energia Trentino-Givova Scafati: a Trento per un colpo da playoff

Blitz obbligatorio per la Givova Scafati che sarà impegnata domani alle 19,30 sul parquet de “Il T Quotidiano Arena”, sede delle gare interne della Dolomiti Energia Trentino, attuale sesta forza del campionato, con 24 punti, due in più dei salernitani. La squadra scafatese se vuol inseguire il sogno playoff deve fare un colpo in trasferta e quesa potrebbe essere loccasione giusta.

La Givova ha l’obbligo morale di riscattare il recente scivolone interno per mano dell’ultima della classe e provare così a mettersi alle spalle una diretta concorrente per gli ultimi posti di qualificazione playoff, anche alla luce del successo acciuffato all’andata a campi invertiti. Coach Boniciolli potrà disporre per questa insidiosa trasferta dell’organico al completo, che nei vari allenamenti settimanali si è impegnato duramente proprio con l’intento di mettersi alle spalle quanto prima l’ultima prestazione incolore. L’assistente allenatore Massimo Costagliola Di Fiore alla vigilia dice: «La squadra è consapevole di non aver offerto una buona prova domenica scorsa ed è desiderosa di riscattarsi.

Vincere a Trento significherebbe sigillare il discorso salvezza ed aprire una volata playoff nelle ultime giornate».

«Per farlo avremo bisogno di dare testa alla rabbia giocando con grande cuore, applicazione in difesa ma allo stesso tempo raziocinio in attacco - ha aggiunto - Bisognerà controllare il ritmo e trovare equilibrio nelle varie soluzioni vantaggiose, fermare la loro transizione offensiva molto efficace e vincere il duello dei rimbalzi dove loro esprimono grande atletismo e fisicità. Hubb, Baldwin e Mooney sono tre guardie molto complementari ed estremamente talentuose, rompere il loro asse con Grazulis e la coppia di lunghi roller sarà un’altra delle chiavi gara».