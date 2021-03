Nella notte NBA un super Danilo Gallinari aiuta Atlanta a battere i Cleveland Cavaliers: finisce 100-82 e l'azzurro parte in quintetto e segna 20 punti nel quinto successo consecutivo degli Hawks. Gioia anche per Nicolò Melli, che partecipa al largo successo di New Orleans sui Clippers (135-115): decisivo un grande Zion Williamson con 27 punti e 13/16 al tiro. In campo anche l'altro azzurro, autore di 2 punti, 3 rimbalzi e 2 assist nei 7' concessi da Van Gundy. Tutto facile per Philadelphia contro San Antonio e per Boston su Houston (ora a quota 16 sconfitte consecutive), Minnesota sorprende Portland con un super Anthony Edwards (34 punti e 6 triple). Successi per Chicago e Miami, OKC rimonta Memphis mentre Golden State festeggia il compleanno di Steph Curry battendo Utah.

I risultati delle partite della notte NBA:

Orlando Magic-Miami Heat 97-102;

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 100-82;

Houston Rockets-Boston Celtics 107-134;

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 114-112;

Chicago Bulls-Toronto Raptors 118-95;

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 135-115;

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 128-122;

Golden State Warriors-Utah Jazz 131-119;

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 134-99.

Ultimo aggiornamento: 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA