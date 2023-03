Gevi-Brindisi, al via la prevendita: il club lancia “In campo con papà”

La Gevi Napoli Basket (nella foto Uglietti e Williams contro Reggio) comunica che è aperta la prevendita per il match tra la Gevi e l’Happycasa Brindisi , valevole per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie A, in programma domenica 19 marzo alle ore 19,00. al PalaBarbuto.

Crisalide sarà il match sponsor della gara. L’azienda, già main sponsor del Napoli Basket, sponsorizzerà l’intero evento. Questi i prezzi: trib centrale 30, rid. 20. laterale 20, rid. 15, curva 14, rid. 10, ospiti 14. I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16. I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto apriranno alle ore 17,00.

La Gevi Napoli Basket comunica inoltre che, per la gara con l’Happy Casa Brindisi, ci sarà una speciale promozione in occasione della Festa del Papà con la possibilità, per ogni papà che acquisterà il biglietto esclusivamente al botteghino domenica pomeriggio, di ricevere un tagliando omaggio per il figlio.