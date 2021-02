Impegno da non sottovalutare per la Gevi, che torna in campo domani sera alle 20,30 a Latina per allungare a 4 la striscia di vittorie che l'ha portata a 2 punti dalla leader Forlì. Nell’anticipo della quarta giornata di ritorno gli azzurri (nella foto capitan Monaldi) devono assolutamente portar via i due punti, soprattutto in vista della difficile trasferta di Pistoria di mercoledì 10. Latina è una squadra che pareva poter ambire ad un campionato di buon livello, ma poi la squadra di Gramenzi si è spenta, con tante sconfitte in fila e una classifica molto deludente. L'ultima vittoria a San Severo, in casa della penultima della classe, potrebbero però aver rinvigorito il morale deio pontini che hanno nell'occasione ritrovato a buon livello il centro titolare Gilbeck che pareva ormai sull'orlo del taglio. Occhio a Passera, inossidabile play capace di smazzare assist a raffica. Le due squadre si sono affrontate due volte nel corso della stagione con due vittorie della Gevi: 81-60 in Supercoppa al PalaBarbuto e 90-58 nella gara di andata. Ex della gara è Lorenzo Uglietti. Così coach Stefano Sacripanti alla vigilia: “Latina è molto migliorata nelle ultime partite, sia individualmente che nelle gerarchie delle responsabilità in campo. I nostri avversari arrivano da una vittoria importante a San Severo, un campo molto difficile. Dobbiamo essere bravi nel continuare ad avere intensità alta, come quella avuta nelle ultime gare. Sarà importante essere pronti a lavorare contro le soluzioni tattiche proposte da Latina.”

