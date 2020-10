Eccellente esordio del Napoli Basket al Trofeo Irtet di Caserta, giocato al vecchio campo di Viale Medaglie d'Oro con presenti, purtroppo, solo 100 addetti ai lavori e qualche giornalista. In tribuna il presidente Federico Grassi. I napoletani, al completo, hanno vinto 85-54 esprimendo un basket di grande intensità, con difesa super e attacchi efficaci, Ovvio che ci siano stati anche tanti errori, siamo alla prima uscita stagionale, ma l'impressione data dalla squadra di Sacripanti, vista dal vivo, è stata molto convincente. Subito in testa, i napoletani hanno accelerato con il primo quintetto schierato da Sacripanti, ovvero Monaldi, Marini, Parks, Lombardi e Iannuzzi. Mayo in panca inizialmente. Super Marini con penetrazioni acrobatiche, canestri da 3, benissimo Iannuzzi. Quando Lombardi (nella foto in lunetta nel match di stasera) ha scaldato la mano si è visto quanto sia migliorato al tiro con il lavoro in palestra. Forse non bellissimo da vedere ma molto efficace. Quando è entrato, Mayo è parso un po' smarrito, ha perso un paio di palloni ma poi ha ingranato la marcia giusta con triple e assist. Grande impressione ha destato Parks, giocatore davvero superbo per la A2, con fisico e tecnica da A1. Uglietti solito guerriero e ottimo passatore, Zerini in crescita. E bravo il coach azzurro a dare qualche minuto all'interessante baby play Matera, annata 2004. Tabellino: Iannuzzi 12, Lombardi 15, Marini 14, Monaldi 4, Parks 13, Mayo 9, Sandri 5, Uglietti 2, Zerini 6, Matera 3, Klacar 2, Tolino. © RIPRODUZIONE RISERVATA