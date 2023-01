Gevi Napoli-Banco di Sardegna Sassari 93-83, Pancotto fa festa: «Partita di grande coraggio»

Nella domenica che poteva risultare da tregenda, con Reggio Emilia che batte Milano, Trieste che vince a Venezia e Treviso che espugna Brescia, Napoli piazza la zampata e batte Sassari giocando un match tutto cuore (93-83). Ora la classifica dice 12 punti, in coabitazione con Verona, Scafati e Treviso, e dietro a 10 c'è Reggio Emilia. In caso di sconfitta la situazione sarebbe stata davvero nerissima ma ancora una volta, quasi spalle al muro, gli azzurri ruggiscono. Era capitato contro Milano e ora il bis contro la Sassari di Piero Bucchi. Ed è la vittoria anche dei tremila del Palabarbuto, scatenati per tutti i 40’.

Eroe di giornata Elijah Stewart (nella foto di Luca Olivetti), che da oggetto misterioso a rischio taglio viene rilanciato da Pancotto che gli dà fiducia venendo ripagato ampiamente con 22 punti e 4/5 da tre. Accanto a lui altri 4 uomini in doppia cifra, Howard, Michineau, Williams e un Davis solidissimo (14 punti e 7 rimbalzi). Un po’ sacrificato Joe Young (solo 16’ in campo) ma contava vincere.

Tutti hanno portato il loro mattoncino alla causa, anche Uglietti, Zerini e un ottimo Dellosto. Prossimo match domenica a Trieste contro una squadra in grande forma. «Abbiamo fatto una partita di coraggio, di intensità, difendendo sulle loro caratteristiche principali, con qualche sbavatura in alcuni momenti della gara. È iniziato, con il girone di ritorno, un altro campionato. Ogni partita deve essere considerata un'opportunità. Mi è piaciuta molto la continuità con cui abbiamo giocato, è quello su cui stiamo lavorando in palestra. Ci sono tante note positive in attacco, cinque giocatori in doppia cifra, il rapporto tra assist e palle perse, i rimbalzi. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Ringrazio i miei giocatori, anche quelli che non erano al massimo della condizione, per quello che hanno dato in campo. Young ha giocato una partita intelligente, per la squadra».