Doron Lamb e Scafati si separano: il giocatore ha già firmato per Brindisi

Doron Lamb saluta Scafati. La guardia americana dopo una prima parte di stagione abbastanza deludente era finita in tribuna nelle ultime settimane e soprattutto dopo l'arrivo di Logan e Okoye si era intuito che il suo percorso a Scafati si stava per concludere.

Tra l'altro la squadra allenata da Attilio Caja aveva nel roster sette stranieri e Butjankovs nelle ultine partite era stato sempre preferito a Lamb. Che ora si trasferisce subito a Brindisi e domenica sarà già in campo con i nuovi colori.

Questo il comunicato del club dopo la rescissione: «La Givova Scafati rende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta di nazionalità statunitense Doron Lamb. La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione in questi primi mesi della stagione agonistica in corso e contestualmente gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera».