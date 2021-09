Marini dopo il ko contro Treviso: «La Gevi crescerà, abbiate fede»

Il giorno dopo l'esordio con sconfitta in Supercoppa, è già tempo di primi bilanci. Ko preventivabile, come detto, e tante cosette da mettere a posto per la Gevi, anche secondo l'analisi di Sacripanti.

Una delle note liete, e che smentisce anche chi pensava che in A1 avrebbe fatto molta fatica, è Pierpaolo Marini, che ha giocato con il fuoco sacro di chi vuol dimostrare di potere essere un fattore anche in serie A.

«L’amalgama tra i nuovi e i vecchi sta procedendo, ma abbiamo iniziato tardi la preparazione - ha detto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli -, la squadra però c’è e cresceremo. Sarà un processo lungo ma ce la faremo. Ci tenevo molto a conquistarmi la serie A sul campo. Sono qui a dimostrare che in questo campionato ci posso stare. Va bene se il minutaggio non sarà quello dello scorso anno, sarà uno stimolo maggiore.

La serie A ce la siamo guadagnata e non faremo brutta figura. Scendiamo sempre in campo per vincere e lo faremo anche contro Brescia il 9 settembre prossimo».