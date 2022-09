Gevi Napoli, tutti a bordo della Msc: lunedì presentazione sulla nave

Presentazione a bordo di una nave Msc Crociere per la Gevi Napoli (nella foto Michineau). Lunedi 19 settembre alle ore 15, si terrà quello che è stato definito il primo “Welcome on Board”.

L’intera squadra della Gevi, unitamente allo staff tecnico, ed alla presenza della proprietà e della dirigenza, incontrerà le istituzioni della città di Napoli e della Regione Campania e tutti i media che seguiranno la formazione partenopea nel prossimo campionato di serie A 2022-2023 e che comincerà domenica 2 ottobre con il supermatch casalingo contro la Virtus Bologna di Teodosic, Hackett, Belinelli, Ojeleye, Pajola, Mannion, Jaiteh.

L’evento sulla Msc, strettamente riservato e accessibile tramite invito, si terrà su una delle navi della flotta, top sponsor del Napoli Basket ormeggiata al Molo Beverello. Nei prossimi giorni sarà fornito il programma dettagliato dell’intero evento.