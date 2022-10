Gevi-UnaHotels, biglietti già in vendita: sconti per chi va allo stadio Maradona

Sono già in vendita i biglietti per la prossima gara casalinga della Gevi (nella foto di Luca Olivetti, Elijah Stewart in azione), in programma domenica 16 alle 20,45 contro UnaHotelsUnaHotels Reggio Emilia. Intanto la Gevi giocherà domenica a Brindisi alle19,30 la partita della seconda giornata. Questi i prezzi per assistere alla gara del 16 ottobre: tribuna centralissima 45, ridotto 30. Tribuna centrale 30, ridotto 20, tribuna laterale 20, ridotto 15, curva/gradinata 14, ridotto10, ospiti 14. I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16. I tagliandi saranno acquistabili sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Inoltre sarà possibile comprare i biglietti domenica pomeriggio, presso la biglietteria del PalaBarbuto, Lato Scandone, a partire alle ore 18,15. La Gevi Napoli Basket comunica che è ancora aperta la Campagna Abbonamenti per il Campionato 2022-2023. Sarà possibile acquistare la tessera sul sito http://www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket fino a domenica 16 ottobre. In occasione della sfida tra gli azzurri e la UnaHotels Reggio Emila, la Gevi Napoli Basket lancia l'iniziativa “Ritorno al Passato”.



La successione nella stessa giornata ad orari ravvicinati, degli incontri di calcio e basket, può consentire ai tifosi, così come accadeva anni fa al Mario Argento, di poter seguire i due avvenimenti sportivi. Le prime 500 persone in possesso del biglietto della partita di calcio di campionato Napoli-Bologna, in programma domenica 16/10 alle ore 18,00 allo Stadio Maradona, o l’abbonamento della S.S.C.Napoli, avranno uno sconto del 50% sul biglietto della gara Gevi Napoli Basket - Reggio Emilia UnaHotels recandosi direttamente al botteghino del PalaBarbuto lato Scandone.Saranno disponibili le seguenti tipologie di biglietti: 100 tribune centrali, 150 laterali , 100 curve e 150 gradinate.