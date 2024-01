Givova Scafati, contro Reggio Emilia sarà sfida dura

Cancellare Tortona. E' questo il diktat in casa Scafati che domani alle ore 19,30 gioca alla Beta Ricambi Arena Palamangano, contro l’Unahotels Reggio Emilia, per la prima giornata del girone di ritorno. Non mancano gli acciaccati tra le fila scafatesi, con la prospettiva di riuscire comunque ad avere a disposizione nella migliore condizione possibile tutti gli effettivi, compreso il lungodegente Strelnieks (assente in una gara ufficiale da circa un mese e mezzo), ad esclusione del solo Pinkins, il cui problema muscolare richiede ancora un po’ di tempo per il pieno e completo recupero. Reggio è una delle sorprese del campionato dall’alto della sua sesta posizione in graduatoria (18 punti).

Aristide Mouaha: "Abbiamo reagito con veemenza alla recente sconfitta contro Tortona, dando dei buoni segnali subito, sin dall’allenamento di martedì mattina.

Nonostante l’emergenza, abbiamo mantenuto un livello alto di intensità e concentrazione, con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida di domenica contro Reggio Emilia, squadra molto atletica ed aggressiva, che fa del contropiede la sua principale arma, oltre ad una difesa dura e intensa che consente proprio di poter correre e giocare in transizione. Rispetto alla gara di andata, noi siamo cresciuti tanto a livello di intensità di gioco, tant’è che, tolto il passo falso fatto la settimana scorsa, nelle precedenti tre vittorie consecutive abbiamo mostrato un approccio diverso alle partite ed un modo nuovo di giocare, che alla fine ci aiuterà a fare la differenza".