Givova Scafati, Sacripanti (ex Gevi Napoli) è il nuovo coach

Ha girato l'intera Campania: Avellino, Caserta, Napoli e ora Scafati.

Stefano Sacripanti, per tutti Pino, è il nuovo coach della Givova Scafati. L'annuncio ufficiale arriverà in giornata. Il tecnico che aveva condotto in serie A la Gevi Napoli vincendo il campionato di A2 2020-2021, oltre alla Coppa Italia, approda dunque alla corte di Nello Longobardi.

Attilio Caja si era dimesso ieri sera dopo la brutta sconfitta casalinga contro Trento, con un 16-0 subito nei 5' finali. Sacripanti, che aveva rinunciato alla proposta di Udine arrivata poche settimane fa, riparte dunque da Scafati dopo l'interruzione dei rapporti con il Napoli Basket nel girone di ritorno dello scorso campionato. Sacripanti fu sostituito da Buscaglia. Ora Scafati si aggrappa a lui per conservare la serie A.