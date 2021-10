La Givova Scafati in trasferta a Roma: contro la Stella Azzurra per la 5a in fila

Va a caccia della quinta vittoria consecutiva in A2 l'imbattuta Givova Scafati (nella foto Ed Daniel), Per farlo dovrà imporsi oggi alle 18 al palasport di Frosinone contro la Stella Azzurra Roma, posizionata a metà classifica del girone rosso, con quattro punti. Le ottime quattro prove di questo inizio campionato hanno portato grande entusiasmo nello spogliatoio gialloblù. Tutti gli atleti si stanno allenando in maniera intensa, con l’obiettivo di crescere, maturare e confermare quanto di buono è stato fatto finora, evitando cali di concentrazione. Anche l’ultimo arrivato Mobio sta lavorando sodo per entrare a pieno regime quanto prima negli schemi di coach Rossi e per trovare la migliore intesa possibile con i nuovi compagni.

Di fronte ci sarà un ex, la guardia maltese Jackson, in maglia scafatese in serie A2 nella parte finale della stagione 2016/2017 e in quella passata, che sta viaggiando ad una media punti straordinaria di 18,8. Sempre in doppia cifra l’altro veterano Rullo, finora autore di 15 punti e 4 assist di media. Sotto le plance, la scena è tutta del centro croato Marcius, in virtù dei suoi 11,8 punti e 9,3 rimbalzi di media. Il coach Alessandro Rossi: «Le quattro vittorie in campionato tengono alto il morale della squadra. Cavalchiamo questa onda di positività che ci avvolge, senza però perdere di vista l’obiettivo, consapevoli che il campionato è lungo e tutte le nostre avversarie daranno ora sicuramente qualcosa in più per batterci. Per tale motivo e per il valore dell’avversario di turno, temo molto la gara di domenica, nella quale affronteremo una Stella Azzurra Roma già capace di espugnare il parquet di Forlì e di giocarsela alla pari con Ferrara la settimana precedente.

Non sarà una partita semplice, dovremo tenere la giusta tensione nervosa, senza sentirci mai appagati. La Stella Azzurra è una squadra fresca, giovane, piena di entusiasmo che, con l’innesto di diversi senior, ha trovato anche quella esperienza necessaria per poter gestire la partita»