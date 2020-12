Continua la sua marcia la Givova Scafati che fa tris vincendo con grande facilità sul campo di San Severo (59-89). Trenta punti di scarto ai pugliesi allenati da Lino Lardo che però non avevano oltre a Contento, anche il loro miglior giocatore, ovvero Andrè Jones, che viaggia a quasi 18 punti per gara e che soffre per un problema muscolare. Ma molto probabilmente non sarebbe cambiato granchè vista la differenza tra le due squadre.

Gli ospiti sono andati subito in testa nettamente (6-23 il primo quarto) e poi hanno leggermente frenato nel secondo, (vinto 20-24) andando al riposo sul 26-47. Nel terzo nuova accelerata perentoria e gap che ha toccato i 31 punti di margine e partita praticamente chiusa in largo anticipo.Coach Finelli ha gestito i minuti con acume, dando riposo a tutti. Migliore in campo Rossato, che ha chiuso con 20 punti e 8/9 al tiro totale. Bene anche il constante Benvenuti (14 punti) poi Musso (11), meno minuti e meno punti del solito per Thomas (10).

«Abbiamo affrontato San Severo che era orfana di due giocatori cardine come Jones e Contento - dice coach Finelli -. Sicuramente questo ha agevolato la nostra prestazione. I ragazzi hanno però interpretato bene la partita, giocando con una buona aggressività difensiva ed hanno dato sin da subito l’impronta giusta sulla sfida, con un approccio intenso, che ci ha permesso di indirizzare sin da subito la partita sui binari giusti. Ci dispiace per l’infortunio alla caviglia accorso a Cucci, sulla cui entità attendiamo gli esami di rito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA