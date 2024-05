Italia Fimba over 55, parte dal Palabarbuto l'avventura europea

Si è svolto presso la Fruit Village Arena Palabarbuto di Napoli il raduno della Nazionale Femminile Fimba Maxibasket per atlete over 55 in previsione degli Europei di Pesaro 21-29 giugno 2024.

La nazionale, formata da ex giocatrici di serie A (con una napoletana, Annamaria Meterangelis, una battipagliese, Paola Corvo, e una campana adottiva, Luisa Corallo) s'impegna oltre che a promuovere lo sport agonistico in età non giovanile a favorire l'importanza dei valori dello sport nelle nuove generazioni e fornire esempio di stile di vita e partecipazione sociale.

La presenza del presidente Grassi della Gevi Napoli e del presidente della Fip Campania Antonio Caliendo ha avvalorato l'importanza sportiva e sociale dell'iniziativa Fimba Maxibasket. L'impegno è quello di ampliare la diffusione di una visione sportiva a livello educativo e sociale e per benessere psicofisico come recita l'arte 33 della Costituzione di recente approvazione.