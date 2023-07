La Gevi saluta capitan Uglietti e ingaggia il play De Nicolao

Addio al capitano. La Gevi non rinnova Lorenzo Uglietti e dopo aver tentatto di prendere il napoletano Bruno Mascolo (in direzione Virtus Bologna) sceglie di andare sul play ex Varese Giovanni De Nicolao, fratello di Andrea, da anni a Venezia. Mossa dolorosa e difficile, De Nicolao avrà un'eredità non facile da gestire e che speriamo gli serva da stimolo. Ma è impossibile dimenticare lo spirito da guerriero di Uglietti, un esempio e un vero gladiatore.

De Nicolao ha sottoscritto un accordo biennale con uscita a favore del club al termine della prima stagione.

De Nicolao, nato a Camposampiero (Padova) il 10 giugno 1996, è alto 1,90. De Nicolao debutta nel 2015-2016, giovanissimo, in Legadue con la Junior Casale Monferrato. Successivamente vive un’esperienza di 3 anni in Ncaa con i Texas Sant’Antonio RoadRunners, realizzando, nella stagione 2017-2018, 8.8 punti di media e 3.5 assist. Nell’ultima stagione americana, 2018-2019, De Nicolao segna 7.7 punti di media, 4.5 rimbalzi e 3.7 assist. Nel campionato 2019-2020 torna in Italia, giocando in A2, con Agrigento, concludendo una stagione da 9.6 punti di media,3.9 rimbalzi e 3.6 assist. Dal 2020-2021 il nuovo giocatore azzurro veste la maglia della Pallacanestro Varese, ritagliandosi un ruolo importante. Nel 2021-2022, in 24 minuti di utilizzo, 5.4 punti di media e 3.6 assist. Nella stagione appena conclusa, De Nicolao chiude con 4.1 punti realizzati, 2.2 rimbalzi e 1.8 assist, in 14,7 minuti di utilizzo. De Nicolao vanta presenze nella Under 20 Italiana.

Pedro Llompart, direttore tecnico, così lo presenta. «Con l'arrivo di De Nicolao apriamo il mercato degli esterni della nostra squadra. Giovanni è un play con alta capacità difensiva, e possiede molta esperienza nel nostro campionato. Arriva da noi con una maturità perfetta per fare un ulteriore passo avanti nella sua bella carriera, e siamo sicuri che ciò possa accadere. E' un atleta che sarà molto importante per il nostro nuovo progetto».

Giovanni De Nicolao: «Quando ho ricevuto la chiamata di Napoli, e mi è stato illustrato il progetto ambizioso del club, essendo anche io una persona molto ambiziosa, non ho esitato ad accettare. Vogliamo costruire qualcosa di speciale e sono orgoglioso di farne parte».