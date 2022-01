Luca Vitali spinge la Gevi Napoli: «Non vedo l'ora di giocare in azzurro»

Luca Vitali, nuovo giocatore della Gevi Napoli Basket, ha rilasciato le prime dichiarazioni della sua avventura napoletana. «Sono davvero felice. Non vedevo l'ora di tornare in campo. Ringrazio la Gevi Napoli Basket che mi ha dato l'opportunità di farlo, e colgo l'occasione per salutare la Germani Brescia, ed i suoi tifosi per le 6 stagioni trascorse insieme. Adesso però il mio pensiero è solo rivolto alla gara di lunedì prossimo contro Trieste, ed al prosieguo di campionato della Gevi Napoli Basket. Sono venuto qui convinto che, insieme a Coach Sacripanti ed ai miei nuovi compagni, possiamo toglierci grandi soddisfazioni in questa seconda parte della stagione grazie anche al supporto dei nostri appassionati tifosi che spero in tanti ci daranno una mano a partire dalla prossima sfida con Trieste».

Pino Sacripanti: «Conosco bene Luca Vitali. Ha delle grandi qualità da playmaker che possono valorizzare tutti i suoi compagni di squadra ed ha abbastanza esperienza per darci una mano nel nostro cammino. Spero che riesca ad entrare in forma nel piu breve tempo possibile e che possa ritagliarsi un ruolo importante all'interno della squadra».

Intanto il club comunica di aver sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con Ames Group. L’azienda sarà main sponsor della società partenopea ed il marchio Ames sarà esposto sul retro delle divise di gara che gli azzurri indosseranno nel girone di ritorno. Ames Group sarà il match-sponsor della sfida tra la Gevi Napoli Basket e l’Allianz Trieste.