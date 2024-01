Napoli Basket vola nello spazio con Ali

Lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 18:30, in occasione del lancio dal Kennedy Space Center della Nasa a Cape Canaveral in Florida del MiniLab 1.0 contenente l’esperimento scientifico ReADI-SP, è stato organizzato un evento a partire dalle ore 17:00 a Napoli presso il Polo Tecnologico Aerospaziale - Fabbrica dell’Innovazione in Via Gianturco.



Intervengono tra gli altri: Mattia Barbarossa, Founder, Cto e Ceo Sidereus Space Dynamics; Stefania De Pascale, Professoressa di Orticoltura e Floricoltura - Dipartimento di Agraria dell'Università di Napoli “Federico II”; Valeria Fascione, Assessora alla Ricerca, Innovazione e Start Up Regione Campania; Giovanni Squame, Amministratore Unico Ali S.p.A; Vito Grassi, amministratore delegato di Graded Spa. Saranno presenti atleti della Prima Squadra e lo staff tecnico della Napoli Basket.

«A nome di tutto il nostro Club partecipiamo con grande soddisfazione ad uno standard di ricerca scientifica di altissimo valore: una sperimentazione su collagene ed osteoporosi in assenza di gravità per il rafforzamento della struttura ossea e la longevità sportiva - commenta l’Amministratore Delegato della S.S. Napoli Basket Alessandro Dalla Salda -. Un progetto ambizioso ed affascinante che vuole ‘volare’ alto, che punta a collegare nello spazio sport, tempo libero, salute e ricerca scientifica».