Napoli batte Tortona con il batticuore, Burns chiede la maglia di Maradona

Dopo aver dominato per ¾ di gara, la Gevi rischia la beffa contro Tortona nell'ultima gara del girone che precede i playoff. Alla fine arriva la vittoria (78-73) e il primo posto nella griglia della post season che vale la A1. Nel girone finale con Napoli ci sarà Scafati, che pure ambisce al salto di categoria, poi Udine, Pistoia, Treviglio, Ferrara, Trapani e Chieti. Con Pistoia la prima partita casalinga di domenica prossima. Fuori programma prima del via, con il neo arrivato Christian Burns che chiede di ricevere la maglia di Maradona e che gli viene consegnata dal figlio del D10s, Diego Junior (nella foto di Carlo Falanga). Poi la gara con una Gevi strepitosa (anche +21), prima del black out nell'ultimo quarto. Poi l'overtime vincente. Migliori marcatori degli azzurri sono Parks e Mayo, entrambi a quota 20 punti. In doppia cifra anche Marini, 12 punti per lui con il canestro della vittoria. Grande prestazione di Uglietti e di Zerini, leoni in difesa e a rimbalzo.

Dichiarazione Coach Sacripanti: «La prima considerazione da fare è che a questo punto della stagione possiamo dire di aver vinto la Coppa Italia ed aver concluso la prima parte in testa. È il giusto riconoscimento da dare ai ragazzi per il grande impegno e la grande dedizione messa in tutto l’anno. Non siamo in un bel momento dal punto di vista fisico, abbiamo Lombardi fuori ma credo che sia giusto soffermarsi sul grande lavoro fatto. La società è stata molto brava ad aggiungere Burns. Vediamo se ai playoff potrà esserci Lombardi, adesso ci prendiamo un giorno di riposo e poi inizieremo a pensare a quello che verrà. Oggi si è visto quello che siamo. Un grande approccio, una buonissima pallacanestro, una grande difesa e poi un calo di energie e di attenzione, venendo da quattro settimane di grande difficoltà negli allenamenti e nel gestire la fisicità. Complimenti a Tortona che ha fatto una buona partita. E’ stata una partita degna della posta in palio. Il risultato ottenuto è stato molto importante, complimenti a tutti. Ora però tiriamo una linea perchè, di fatto, inizia un nuovo torneo».