I Lakers di LeBron vincono ancora. Super Gallinari, Lillard da 50 punti

C'è ancora il marchio fortissimo di LeBron James nella netta vittoria dei Lakers 137-121 su Minnesota: il Re mette a referto la seconda tripla doppia in 24 ore (25 punti, 12 rimbalzi e 12 assist in 31 minuti) e guida i gialloviola alla terza vittoria consecutiva.

Rimonta incredibile di Portland su New Orleans grazie ai 50 punti e 10 assist di Damian Lillard: i Pelicans erano avanti di 17 punti a 5:56 dall'ultima sirena, ma non avevano fatto i conti con Dame. Le percentuali sono irreali: 13/20 dal campo, 6/13 da tre e 18/18 ai liberi, compresi quelli del sorpasso a un secondo dalla fine.

Gallinari ne segna 29 nel successo di Atlanta su Houston (sesta vittoria consecutiva per gli Hawks, 17 ko consecutivi per i Rockets). L'azzurro ha finalmente messo in un cassetto i problemi fisici ed è il volto dell'ottimo momento di Atlanta: per lui partenza in quintetto e 20 punti nel solo primo tempo. Utah torna a vincere sul campo di Boston col punteggio di 109-117: i Jazz come al solito sono una sinfonia di squadra. Mitchell segna 8 dei suoi 21 punti nell'ultimo quarto, Clarkson 20 dalla panchina, Gobert mette a referto la solita doppia doppia da 16+12. Si allungano le strisce vincenti di Philadelphia (6 in fila) e Miami (5). LaVine segna 40 punti in tre quarti nel successo di Chicago su OKC.

I risultati delle partite della notte NBA:

Boston Celtics-Utah Jazz 109-117

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder 123-102

Houston Rockets-Atlanta Hawks 107-119

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 113-98

Philadelphia 76ers-New York Knicks 99-96

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans 125-124

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 137-121

Ultimo aggiornamento: 12:21

