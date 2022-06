Scafati-Cantù, è caccia al biglietto: martedì lo spareggio per la serie A

Caccia al biglietto per gara-5 di finale playoff. La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi e gli appassionati che è possibile sin da ora acquistare in prevendita i biglietti di ingresso al PalaMangano, per assistere a gara cinque della finale playoff del tabellone argento del campionato di serie A2 contro l’Acqua San Bernardo Cantù, che si disputerà martedì 14 giugno, alle ore 20:45.

Rispetto ai precedenti incontri, non sono messi in vendita biglietti “ridotti”, per cui non sono previste, come in precedenza, agevolazioni sul costo dei tagliandi per gli under 18 e gli over 65. Resta invece salva la possibilità per gli abbonati e per i minori di anni 12 di accedere gratuitamente alla struttura; gli abbonamenti stagionali saranno infatti validi come titolo di ingresso: pertanto, così come per la serie dei quarti di finale e semifinale e le prime due gare di questa serie, i detentori di abbonamento potranno liberamente accedere alla struttura ed occupare il medesimo posto assegnato in sede di sottoscrizione della suddetta tessera, che ha dato diritto ad assistere a tutte le gara di stagione regolare.