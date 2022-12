Benevento-Cittadella, il patron Vigorito: «Vorrei più tifosi allo stadio»

Dopo la vittoria col Cittadella il presidente Oreste Vigorito ha voluto mandare un messaggio alla piazza: «Volevo salutare la città e i tifosi, tutti quelli che ci sono vicini in un momento difficile, ma non ci sono gli abbonati. Sono venuto per spiegare una cosa che è sfuggita a tutti: quando abbiamo iniziato un campionato così difficile ho chiesto il sostegno della città e la risposta è stata meravigliosa. Credo che i tifosi abbiano capito che ciò che amo è averli attorno a noi. So che i risultati non invitano a venire, così come dopo una settimana è difficile staccarsi dalla famiglia – ha proseguito il patron - Il mio invito di venire allo stadio è per vedervi fisicamente, in modo da sentirvi intorno con la vostra passione. Stiamo attraversando un momento difficile. Fare il vostro dovere è venire allo stadio, non fare semplicemente l'abbonamento. Mi sembra poco fare 7400 abbonati ed essere presenti in 4mila. Agli altri 3mila va il mio ringraziamento per il sostegno economico, ma io vorrei vedervi al campo».

Fabio Cannavaro può assaporare finalmente la prima vittoria casalinga della sua gestione: «Avrei preferito soffrire un po’ meno – ha detto il tecnico nel post partita - Non mi è piaciuto l’approccio ma sapevo che era la partita più difficile del ciclo di tre. I ragazzi erano stanchi e temevo qualche infortunio, purtroppo sono arrivati. Abbiamo trovato un buon equilibrio, abbiamo evitato corse inutili e situazioni pericolose. Avevo chiesto ai ragazzi di stare stretti per come giocava il Cittadella. Hanno lavorato bene, abbiamo preso qualche tiro di troppo e fatto qualche fallo stupido. Mi è piaciuta però l’attenzione. Anche chi è entrato sapeva che era una partita sporca. Il Cittadella non ti fa giocare, avevo chiesto di saltare la prima pressione con movimenti e giocate, invece siamo andati subito sugli esterni. Questi risultati però ti aiutano a lavorare bene, era da troppo tempo che non vincevamo in casa. Guardo sempre dietro in classifica. Continuiamo a lavorare senza esaltarci e pensando partita dopo partita. Paleari è uscito per precauzione, Farias mi ha detto che ha dolore, ma ha corso tanto col Parma e forse oggi doveva riposare. Domenica non ci sarà – ha spiegato Cannavaro - Con Forte ho parlato del rigore, Francesco è intelligente e sa che ci sono momenti così. Dobbiamo ringraziare Manfredini perché è entrato con intelligenza. Per Acampora non è nulla di grave. Domani sapremo su Letizia, a Modena però riavrò El Kaouakibi».

I tre punti portano la firma del secondo portiere Manfredini e del centrocampista Tello. Così il primo: «Era importantissimo vincere per la classifica che è cortissima. Non abbiamo fatto benissimo sul piano del gioco, ma abbiamo avuto attenzione, cattiveria e voglia di vincere. Il tiro di Branca è stato molto difficile, sono stato bravo e fortunato». Queste le parole del colombiano: «Il mio gol è tutto merito di Farias. Giocare sulla trequarti mi piace, soprattutto perché mi permette di andare di più alla conclusione. Ultimamente mi sono trovato bene in quella posizione. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro».