Tra i buoni propositi per il nuovo anno c'è quello di tirare a lucido il reparto offensivo che è quello che sta chiudendo il 2022 con le maggiori difficoltà. È evidente che sarà necessario aspettare il ritorno in campo dopo il giro di boa per riavere tutti gli interpreti a pieno regime, ma l'idea di Cannavaro è quella di provare a fare uno step di crescita già prima della chiusura del girone d'andata.

APPROFONDIMENTI Benevento, col Perugia fischia Piccinini Cannavaro fa turnover: ipotesi Koutsoupias sulla trequarti E il giudice sportivo ferma il ds Foggia

La sfida col Perugia è l'occasione giusta per rilanciare quello che, con 17 reti all'attivo 18 gare, attualmente è il terzo peggior attacco della Serie B (dopo Cittadella e Perugia e alla pari col Cosenza) e semmai cominciare da offrire segnali di ripresa in prospettiva. I giallorossi segnano col contagocce (meno di un gol a partita), ma in questo caso non è tutta colpa delle punte bensì pure dell'assenza di adeguati rifornimenti. Con la contemporanea assenza di Ciano e Farias il Benevento perde un notevole contributo in termini di assist, visto che il primo ne ha firmati 3 e il brasiliano addirittura 4, tutti e 7 messi a referto nel corso della gestione Cannavaro. Per recuperare un po' di vivacità lì davanti, considerato che Farias non rientrerà prima di metà gennaio mentre l'ex Frosinone è fermo da fine ottobre e dovrà essere reinserito gradualmente, il Pallone d'oro sta pensando anche all'eventualità di tornare a schierare le due punte rinunciando al doppio trequartista. E quindi a una coppia d'attacco composta Forte e La Gumina con il solo Tello tra le linee. Si tratta più che altro di una suggestione, perché non è stato ancora deciso nulla, ma per avere più peso in avanti si tratta di un'opzione da non sottovalutare.

La mancanza di rifinitori di ruolo potrebbe rendere il tridente un po' troppo spuntato e dunque il ricorso alle due punte non è da escludere. La Gumina è reduce da uno stop non troppo lungo per un fastidio all'adduttore che si era procurato nel corso della gara contro il Palermo, ma è di nuovo arruolabile già dalla scorsa settimana anche se Cannavaro ha preferito non impiegarlo a Modena. In questa settimana il tecnico lo sta monitorando con grande attenzione per capire se può essere in grado di essere schierato dal primo minuto.

Niente da fare invece per Simy, che partirà ancora una volta dalla panchina. Il nigeriano deve ancora ritrovare ritmo e condizione e pure a Modena è apparso ancora molto lento e macchinoso, al netto di quell'andatura dinoccolata che lo ha sempre caratterizzato. Cannavaro attende comunque risposte concrete e segnali di crescita da lui come pure dagli altri attaccanti, a cominciare da Forte che, dopo aver realizzato un gol da tre punti a Parma, si è poi divorato il rigore del possibile 2-0 contro il Cittadella che avrebbe risparmiato alla squadra e al pubblico la sofferenza finale.

Tra l'altro, lo squalo in questo momento è al centro di ripetute voci di mercato che lo vorrebbero nel mirino proprio del Modena come pure della Reggina di Inzaghi. Il Benevento finora non ha ricevuto alcuna richiesta per il calciatore, tantomeno Forte ha espresso volontà di andare via. La società non reputa il centravanti in uscita, ma secondo quella che è da sempre la filosofia, tutti sono utili e nessuno indispensabile. Il club è pronto ad ascoltare qualsiasi proposta, sempre ammesso che ce ne siano. Finora non c'è stato altro che qualche rumors. Ricordiamo che il Benevento ha rifiutato 2,5 milioni di euro dal Parma in estate, per cui chiunque aspiri ad accaparrarsene le prestazioni, dovrà tenere conto del valore attributo dalla dirigenza al giocatore. Oggi la conferenza pre-gara di Fabio Cannavaro alle 12.30, anticipata di un giorno sulla rituale programmazione.

Nel frattempo ieri una delegazione di calciatori giallorossi, formata dal vice capitano Improta, Pastina, El Kaouakibi, Agnello e Perlingieri accompagnata dal team manager Alessandro Cilento e dalla collaboratrice ufficio stampa Sonia Iacoviello, oltre che dal rapper Alessio Tamburo Luongo che ha scritto l'inno ufficiale M'innamoro solo se si è recata preso il reparto di Pediatria del San Pio per portare in regalo magliette e gadgets ai piccoli pazienti che trascorreranno in Natale in ospedale. Anche il Rotary Club ha portato doni per i bimbi ricoverati che sono stati consegnati da Babbo Natale alla Manager della struttura.