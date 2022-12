Benevento, il Giudice Sportivo ferma il ds Foggia

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, non sarà in panchina nel match di lunedì 26 dicembre contro il Perugia. Il Giudice Sportivo ha fermato il dirigente giallorosso per un turno per un critica irrispettosa rivolta agli ufficiali di gara al termine del primo tempo di Modena-Benevento di domenica scorsa.

Nessun calciatore fermato nei sanniti, il Perugia dovrà invece fare a meno del difensore Curado al Vigorito. Entrano in diffida Viviani e Acampora che si aggiungono a Tello, Leverbe e Foulon.