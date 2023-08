La delegazione giallorossa partirà questa mattina in aereo per Milano: Marcello Carli e il braccio destro Andrea Innocenti raggiungeranno l'hotel «Sheraton» del quartiere San Siro, luogo designato per le trattative negli ultimi tre giorni di calciomercato, verso l'ora di pranzo. Il vice presidente Diego Palermo arriverà invece domani. L'idea è quella di regalare ai tifosi almeno un altro paio di colpi, ma la principale necessità è quella di sfoltire la rosa mandando via quei calciatori che nel Sannio non vogliono più stare e che non sono neppure tanto funzionali al progetto.

APPROFONDIMENTI Benevento, dopo la sconfitta con il Picierno è allarme rosso Benevento ko con il Picerno, ritorno amaro al Meomartini Benevento a caccia di colpi in extremis per rinforzare la rosa

In questo momento il Benevento ha essenzialmente tre spine da cui liberarsi: Tello, Acampora e Moncini. Stavolta l'intenzione di darli via è perentoria. Le ultime due sono quelle più appuntite, perché il colombiano ha mercato e diverse squadre che continuano a corteggiarlo, stesso discorso per Moncini, per il quale però il Benevento non riesce a reperire un valido sostituto. Per Acampora, invece, al momento, offerte non ce ne sono e l'ultima resta sempre quella del Pisa (che adesso non è più interessato) da 200mila euro risalente a 40 giorni fa. Quanto a Tello, dopo il pour parler con l'Ascoli che non ha portato a nulla di concreto (i bianconeri sono disposti solo a un prestito, al massimo con diritto di riscatto come avevano già fatto sapere per Paleari, per il quale il Benevento aveva chiesto 1,3 milione e la cessione a titolo definitivo), si è rifatto vivo il Como, che ha messo sul piatto, come già accaduto 15 giorni fa, il difensore centrale Scaglia e il regista basso Arrigoni. Solo che stavolta i lariani hanno aggiunto anche un conguaglio economico, per la verità non ancora quantificato.

Due settimane fa la risposta di Carli fu negativa, ora può essere che si sia aperta una mezza riflessione, ma comunque la propensione è per un nuovo diniego. Il club sannita non ha intenzione di prendere due giocatori cedendone solo uno, e soprattutto ritiene che in difesa sia a posto così e non abbia bisogno di un centrale di esperienza come Scaglia.

La richiesta della dirigenza giallorossa per Tello è solo cash, ma in questo caso, e probabilmente la medesima impostazione varrà pure per Acampora e Moncini, pur di cederli la società è disposta a scendere a più miti consigli. Il che, tradotto in soldoni, vuol dire che dalle richieste iniziali di un milione per Acampora e 700mila per Tello, si può scendere fino a 4/500mila per ciascuno dei due.

Su Tello è piombata anche la Reggiana, che però non è disposta a mettere sul piatto una cifra elevata. Il diesse emiliano Roberto Goretti ha fatto sapere che appena possibile formulerà un'offerta per il sudamericano, ma al momento questa non è stata ancora recapitata al collega Carli. Sempre per Tello ha lasciato una porta aperta il Palermo, che lo tiene monitorato anche se il calciatore ora come ora per i rosanero, che devono prendere un altro centrocampista dopo Henderson, non è la primissima scelta. Moncini potrà invece essere ceduto per una proposta vicina al milione di euro. Per lui le offerte non mancano, ma il problema è che se il Benevento non ingaggia prima un sostituto non lascerà partire il centravanti di Pistoia. Considerate le difficoltà per arrivare a Caturano (anche se la pista non è da considerare del tutto tramontata), che il Potenza, al momento, reputa incedibile, la società sta monitorando un nome nuovo per il reparto, un profilo importante di cui finora non si è mai parlato. Per adesso Carli sta verificando la fattibilità dell'operazione. In entrata ci potrebbe essere pure un centrocampista.