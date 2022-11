Agnelli, pronta la richiesta di rinvio a giudizio. Juventus: «Contestazioni procura non paiono fondate»

L'inchiesta sui conti della Juventus entra nel vivo: è pronta in procura a Torino la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli. Il provvedimento riguarda quasi tutte le altre persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l'avviso di chiusura indagini. La posizione di alcuni è stata stralciata in vista di una probabile richiesta di archiviazione.

Juventus, Agnelli rompe il silenzio: «Dimissioni di comune accordo con John Elkann. La Juve può ancora vincere tutto»

Juventus: contestazioni procura non paiono fondate

«Le contestazioni della Procura non paiono fondate e non paiono, peraltro, né quanto a presupposti, né quanto a conclusioni, allineate con i rilievi contenuti nella delibera Consob del 19 ottobre 2022». Lo scrive, in una nota, la Juventus «sulla base di un solido set di pareri di primari professionisti legali e contabili».

Si tratta - spiega la nota - di «una conclusione unanime dei nove consiglieri» della Juventus in carica alla data del 28 novembre, secondo i quali - proprio in base al parere degli esperti, «il trattamento contabile adottato nei bilanci rientra tra quelli consentiti dagli applicabili principi contabili». In merito alle contestazioni, «la Procura afferma l'artificialità di plusvalenze e la fittizietà delle rinunce stipendi, mentre Consob contesta un valore considerevolmente minore di plusvalenze, peraltro senza menzione di falso in bilancio, e non contesta l'efficacia giuridica delle rinunce stipendi, né, con specifico riguardo alla cosiddetta 'manovra stipendì 2020/2021, la natura giuridicamente non-vincolante, delle cosiddette scritture integrative in corso di negoziazione nell'aprile/maggio 2021».

Per la Juventus, «inoltre, la correzione dei bilanci, con il limitato profilo delle cosiddette "manovre" stipendi 2020 e 2021 è stata decisa in via di adozione di una prospettiva di accentuata ed estrema prudenza e ha effetti contabili ritenuti, anche con l'ausilio di esperti indipendenti , di ordine non rilevante, in particolar modo sul patrimonio netto della Società al 30 giugno 2022».

Juventus «confida, infine, che, proprio in ragione della ritenuta assenza di qualsivoglia alterazione dei bilanci contestati, le conclusioni delle autorità sportive (che già si sono espresse, con riguardo al tema plusvalenze, in senso favorevole a Juventus) non cambieranno: in assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe del tutto infondata».

«Nella convinzione di aver operato sempre correttamente, - conclude la nota - Juventus FC intende far valere le proprie ragioni e difendere i propri interessi, societari, economici e sportivi, in tutte le sedi».

Gravina: «La Figc non fa sconti a nessuno»

La vicende del Cda della Juventus e dell'ex procuratore arbitrale dell'Aia Rosario D'Onofrio «hanno un minimo comun denominatore, sono una mia denuncia. Quindi è la dimostrazione che la Federazione, così come ha evidenziato alcune criticità nell'episodio Juventus, aveva fatto lo stesso in tempi non sospetti a luglio nel caso del procuratore D'Onofrio, che era stato già deferito quando è venuto fuori tutto». Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a Napoli.

«La Federazione - ha detto - non fa sconti, la Federazione è sicuramente per un principio di garanzia per tutti ma c'è un momento in cui il calcio ha l'esigenza di accumulare tutte le negatività e di scaricarle. Credo che in questi 4 anni ci siano stati tanti elementi di valutazione che fanno capire il nostro modo di essere e di agire. Quindi sottolineo: garantisti sì, siamo per un sistema di tutela, ma il mondo del calcio ha una grande capacità. Grazie alla passione, al contributo dei volontari, all'entusiasmo dei suoi tifosi, sviluppa e matura degli anticorpi e reagisce anche ad attacchi così violenti come quelli che sta subendo in questo momento. Ne usciremo come sempre, ma ne usciremo a una sola condizione: con la capacità di essere coerenti nell'applicare e nel pretendere rispetto delle regole e soprattutto nel punire, se bisognerà punire, ma nell'assolvere se nel caso di assolvere».