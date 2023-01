Arezzo-Napoli femminile 0-2, azzurre corsare in Toscana

In rampa di lancio. Inizia nel migliore dei modi la ripresa del campionato. Funziona alla perfezione l’asse iberico. Elisa del Estal Mateu (50’) e la portoghese Adriana Gomes (87’) stendono l’Arezzo e regalano tre punti pesanti che tengono il Napoli femminile a due lunghezze dalla capolista Lazio.

13esima giornata. Sorridono le partenopee vittoriose in Toscana. Trasferta ben condotta nonostante le assenze dell’italo-irlandese Melissa Toomey e della lombarda Claudia Mauri. Il tecnico francese Dimitri Lipoff ha lanciato nella mischia Sara Tamborini e Serena Landa, facendo esordire Carminia Botta, classe 2004, in serie B.

In perfetto equilibrio il primo tempo, tanto da finire a reti inviolate. Succede tutto nella ripresa. Fiammata iniziale di Giusy Bassano sulla sinistra e punizione dal limite dell’area con Danila Zazzera. Francesca Sacchi sventa la minaccia (22’). Giulia Ferrandi ci prova dalla distanza: conclusione alta (25’). Le amaranto insistono con Marta Morreale (30’) e con Evelyn Vicchiarello: vigila Sabrina Tasselli.

Con l’inizio del 2023 arriva il primo gol in campionato della spagnola del Estal (0-1). Il Napoli passa in vantaggio con merito. Gomes centra il palo e segue il salvataggio delle toscane, graziate in questa doppia circostanza. Raddoppio solo rinviato. Esce Landa, entra l’attaccante sarda Romina Pinna, che risulterà decisiva. Viene sostituita Federica Veritti, al suo posto Paola Di Marino. La bellissima marcatura di Gomes, su assist di Pinna, archivia definitivamente la pratica. Nei minuti finali il pallonetto della numero 7 scavalca la traversa. Non corrono pericoli le giocatrici azzurre neanche nei 300 secondi di recupero. E il selfie di Lucia Strisciuglio nello spogliatoio riprende una sana abitudine.