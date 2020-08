Il Besiktas è in trattative avanzate con Mario Balotelli, nonostante i dubbi dell'allenatore del club turco. È quanto scrive la stampa locale. Secondo Fanatik, principale quotidiano sportivo turco, per attrarre Balotelli il Besiktas gli ha offerto un ingaggio da due milioni di euro l'anno e sta negoziando i bonus con il suo agente, Mino Raiola. La prospettiva di ingaggiare SuperMario entusiasma i sostenitori delle Aquile Nere di Istanbul, come dimostrano le migliaia di messaggi che negli ultimi giorni i tifosi gli hanno rivolto su Twitter, invitandolo ad unirsi al club con l'hashtag «Come to Besiktas». Il club parteciperà agli spareggi della prossima Champions League, argomento che potrebbe fare presa sul giocatore, 30 anni oggi, reduce da una stagione difficile a Brescia, conclusasi con l'allontanamento. Ma le ormai note esuberanze comportamentali di Balotelli e le sue prestazioni altalenanti fanno sì che assai meno entusiasta si dimostri il tecnico del Besiktas, Sergen Yalcin, che preferirebbe reclutare un attaccante più affidabile, scrive il quotidiano Milliyet. Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA