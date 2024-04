Barcellona-Psg, il premio Mvp di Dembelé è un gioiello made in Campania

È stata la notte di Ousmane Dembélé. Il francese tornava a Barcellona per i quarti di finale di Champions League dove ha dominato la sfida e dove ancora si ricordavano di lui. Il classe ’97 ha lasciato i blaugrana in estate, dopo aver spinto non poco per andarsene dalla Catalogna. E ha ricevuto il premio di Mvp della notte catalana.

Gli awards di tutte le partite della Champions sono un prodotto made in Campania: sono gioielli unici firmati dalla famiglia Iacovacci, da sempre fornitrice della Uefa e realizzatrice di prodotti straordinari di marketing. L'Mvp della Champions è firmato dallo Iaco Group, sedi ad Avellino, Lugano e Vicenza. Gioielli, capolavori autentici. Che adesso Dembelé mettere nella sua particolare bacheca dei trofei.