In Belgio si cambia: la Pro League ha infatti deciso di punire le esultanze di gruppo dopo un gol per «ricordare a tutti i calciatori professionisti le importanti responsabilità nel periodo di pandemia». Dai giocatori dovrà quindi arrivare l'esempio nella lotta contro il coronavirus e in particolare il rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Il consiglio di amministrazione della Pro League ha così stabilito che ogni giocatore o membro dello staff che abbraccerà un compagno di squadra dopo un gol, in campo o in panchina, sarà punito con un'ammonizione e una multa di 750 euro. Possibili anche ulteriori sanzoni ai club responsabili fino a 10 mila euro in base ai referti dei delegati o grazie all'ausilio della prova tv.

Ma non finisce qui: il campionato belga ha deciso che l'intero ricavato dalle sanzioni sarà devoluto a Télé-Accueil, un ente senza scopo di lucro che si occupa di offrire supporto telefonico a chi si sente più abbandonato in questo momento e soffre di depressione o solitudine.

Ultimo aggiornamento: 13:54

