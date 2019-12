«Ibrahimovic? È stata una bella suggestione, ma non verrà a Bologna. Non è una questione economica, Saputo era pronto a sedersi al tavolo, ma il giocatore ha fatto altre scelte». Così ha parlato il direttore tecnico del Bologna, Walter Sabatini, a margine di una visita al museo di Villa delle Rose, allestito dal Bologna per festeggiare i 110 anni del club, da dove ha annunciato rinforzi in vista del mercato di gennaio. «Oltre a Dominguez (centrocampista nazionale argentino acquistato in estate e lasciato in prestito al Velez Sarsfield ndr), che sta già studiando l'italiano e arriverà a breve - ha detto ancora - arriveranno altri due giocatori. Nei prossimi giorni parleremo con Mihajlovic e ascolteremo le sue idee, ma posso già dire che probabilmente prenderemo un centrale di difesa». Ci sono problemi anche sulla corsia sinistra di difesa, complici gli infortuni di Dijks e Krejcì: «forse dovremo fare qualcosa anche in quella zona», conclude Sabatini. Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA