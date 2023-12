Frosinone, festa grande nella notte: «De Laurentiis, ricordi quel bambino?»

Una vittoria storica che sarà ricordata a lungo. Il Frosinone sbanca il Maradona con un incredibile 4-0, il poker della squadra di Di Francesco scatena l'euforia dei tifosi di casa che hanno aspettato nella notte il ritorno della squadra in città per poter fare festa insieme con i calciatori che erano andati in campo.

I ciociari si sono ritrovati nella notte allo Stadio Stirpe per un abbraccio alla squadra prima di fare ritorno a casa con nel cuore il poker napoletano.

Da segnalare le parole di Nicola Ottaviani, ex sindaco della città laziale che punge De Laurentiis a distanza: «Si è compiuta una favola di Natale perché il 19 agosto quando il Napoli ha giocato a Frosinone il presidente De Laurentiis addirittura imprecò davanti ad un bambino che aveva osato chiedere una foto ad un giocatore. Quel piccolo tifoso mi ha chiamato dicendomi di rivolgere una preghiera a De Laurentiis di ricordare per tanto tempo i 4 pallini che il Frosinone ha rifilato al suo Napoli» le parole sui social.