Mario Balotelli è fuori dall'elenco dei convocati per la partita che il Brescia giocherà domani con la Roma. L'esclusione è stata convocata al giocatore dal tecnico Grosso dopo la seduta di rifinitura.



IL TECNICO GROSSO

«Le mie scelte tecniche per la trasferta di Roma le comunicherò prima ai diretti interessati». Fabio Grosso non scioglie il dubbio sulla convocazione o meno di Mario Balotelli, che in settimana è stato protagonista di un momento di tensione con l'allenatore: «Non voglio minimizzare quello che è successo né gonfiare quello che è successo. Ultimo aggiornamento: 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA