Calciatori Panini 2023-24: «Figurine parlanti e tante novità»

Un classico che non passa mai di moda: la collezione Panini “Calciatori 2023-2024”. Si tratta di una raccolta tutta nuova, senza però perdere la propria identità. L’album si compone di 697 figurine da raccogliere in 128 pagine, con la copertina caratterizzata dall’immagine dei giocatori dei club di Serie A, uno per squadra. «La novità più eclatante è rappresentata delle figurine parlanti», spiega Alex Bertani, direttore mercato Italia Panini. «Scaricando la app Collectors Panini basterà inquadrare la figurina speciale e sarà possibile ascolare la voce del campione che saluta il collezionista. È un modo per rendere interattivo l’album». Questa novità caratterizza 3 calcaitori (e quindi figurine) per squadra.

Ma non è l'unica. «Le figurine Élite attivano un audio di Pierluigi Pardo che con la sua voce racconterà la carriera del calciatore», aggiunge ancora Bertani. «L’anno scorso abbiamo stravolto un po’ la figurina standard introducendo i calciatori immortalati a mezzo busto e per questa edizione le figurine saranno ancora più belle grazie a un lavoro grafico molto particolare.

Lo sfondo di ogni figurina sarà diverso e incollando tutte le figurine si compone un’immagine alle spalle dei giocatori. Sarà una sorta di puzzle».

Napoli sarà tappa del Panini tour il weekend 17-18 febbraio L’anno scorso c'è stato un bagno di folla e quello napoletano è un appuntamento molto importante per noi».

Non solo Napoli, però, perché sono ben sette le formazioni campane in serie C. «E quest'anno abbiamo dato ancora maggiore importanza alla serie C visto che sono tornate le squadre schierate».

Un ultimo riferimento è ai costi delle figurine del Calciatori. «Panini ha diminuito il prezzo delle figurine: per la collezione 2022-23 il costo era di 80 centesimi a bustina con 5 figurine, mentre quest’anno sarà di 1 euro per ogni bustina con 7 figurine al suo interno. Questo perché la figurina deve rimanere un prodotto molto popolare, volevamo dare un segnale. Per me è importante che i collezionisti riescano a completare l'album senza troppe difficoltà».