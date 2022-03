La FIFA sta continuando a muoversi in supporto dei calciatori coinvolti in prima persona nella nuova situazione dovuta alla guerra: è decisione di queste ultime ore infatti l'apertura di una finestra di mercato speciale dedicata esclusivamente per i giocatori e gli allenatori tesserati in Russia e Ucraina.

Per ciò che riguarda la prima, nel caso i giocatori e gli allenatori stranieri non riescano a raggiungere un accordo entro il 10 marzo con i rispettivi club della Federcalcio russa (FUR), avranno il diritto di sospendere il rapporto di lavoro - e quindi ritenersi svincolati - con le società d'appartenenza fino al termine della stagione in Russia, il 30 giugno.

Per i calciatori e i tecnici invece tesserati in club delle Federcalcio ucraina (UAF), a meno che non concordino in modo diverso con le proprie squadre, il contratto verrà sospeso in maniera automatica fino al termine della stagione in Ucraina, il 30 giugno, per garantire loro l'opportunità di lavorare e ricevere uno stipendio.

Importante decisione anche per i calciatori minorenni in fuga dall'Ucraina, i quali saranno trattati come minori rifugiati, potendo così al mercato internazionale.