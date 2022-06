L’Inter riparte da Lukaku, ufficializzato ieri alla presenza di Zhang tra l’entusiasmo del popolo nerazzurro. Ha scelto la maglia numero 90 e Inzaghi è stato un elemento fondamentale per il suo ritorno a Milano. Ieri visite anche per Asllani, lunedì è atteso Bellanova. Contatti continui col Psg (c’è anche il Chelsea) per Skriniar; l’Inter aspetta l’offerta giusta e intanto prepara l’affondo per Bremer e Milenkovic in difesa. Oggi a mezzanotte scadono i contratti Maldini Massara, atteso l’annuncio ma rimangono alcuni nodi da sciogliere: il primo è l’autonomia di Maldini sul mercato. A centrocampo nel mirino del Milan ci sono Douglas Luiz (Aston Villa) e il 21enne brasiliano Danilo del Palmeiras. Si lavora sulla formula per Ziyech e de Ketaelere.

In difesa Diallo, Theate e Acerbi. La Juve ha definito gli ultimi dettagli per Cambiaso: al Genoa 4 milioni più Dragusin, e chiede almeno 100 milioni al Chelsea per de Ligt, i Blues potrebbero inserire Jorginho per abbassare la parte cash. Per sostituire l’olandese (su cui ci sono anche City e United) Koulibaly, Bremer, Gabriel o Kimpembe. Il Napoli è pronto a ufficializzare il rinnovo di Meret per 5 anni, la Lazio intanto ha definito Cancellieri con il Verona. Il Monza ha chiuso Sensi, ma non molla Candreva, Pessina e Pinamonti. Incassato il no di Casale ci prova per Marlon. La Fiorentina è ai dettagli per Jovic - atteso martedì in Italia - pensa a Gollini ed è in trattativa con il Leicester per Praet. Ora può affondare per Dodò e Mandragora: ma occhio al Toro. Oggi le visite di Coda al Genoa, 3 anni di contratto, ufficiale Criscito al Toronto, mentre Rudi Garcia riparte dall'Al-Nassr.