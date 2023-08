Definito il futuro di Leonardo Bonucci: il difensore passerà all'Union Berlino. L'accordo prevede il trasferimento a titolo definitivo del difensore, che proverà a rilanciarsi in Germania giocando anche la Champions League.

Bonucci domani arriverà in Germania per sottoporsi alle visite mediche e per firmare un contratto fino al 2024 con opzione fino al 2025.