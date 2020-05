Ultimo aggiornamento: 6 Maggio, 08:00

Se il futuro diè ancora tutto da scrivere, il suo presente è tormentato da dubbi e riflessioni. L’argentino è atteso alla base nei prossimi giorni - probabilmente già giovedì - e al momento lanon ha ricevuto alcuna comunicazione contraria, anche perché puntare i piedi e non rispondere alla “convocazione” rischierebbe di esporlo a conseguenze immediate a livello contrattuale (rescissione). L'attaccante bianconero ha un accordo fino al 2021, a bilancio pesa 18 milioni, ne guadagna 7,5 e il ds Paratici lo cederebbe volentieri alle sue condizioni. Dall’altra parte sono settimane agitate e dalle profonde valutazioni a 360°. Il Pipita è ormai al capolinea con la Juventus ma soprattutto toccato dall’emergenza sanitaria e molto preoccupato per le condizioni di salute della mamma Nancy.Un quadro, questo, che spiega i malumori filtrati nelle scorse settimane per l'inevitabile ritorno in Italia. Ma a tal proposito il padre di Higuain, Jorge, è stato piuttosto chiaro: «Gonzalo ha un contratto con la Juventus e intende rispettarlo, poi penserà al futuro». Una soluzione soddisfacente potrebbe essere quella di risolvere anticipatamente il contratto con buonuscita a favore del Pipita. Così, l'ex Napoli sarebbe libero di valutare con maggiore serenità il ritorno ale potrebbe stare vicino alla famiglia. La rescissione rappresenterebbe, però, un problema per il bilancio del club. Quindi, attenzione ad un possibile scambio con il club argentino (riflettori sul giovane Julian Alvarez) ma anche alle altre soluzioni straniere: in Spagna parlano dell'interesse dell', mentre alcuni intermediari vorrebberlo portare l'attaccante classe '87 in. Le prossime settimane saranno decisive: la Juve e l’entourage del Pipita si confronteranno, per mettere nero su bianco il futuro di Gonzalo Higuain.