Roma, lunedì arriva Matic: visite mediche e firma

Nemanja Matić sbarcherá domani mattina a Roma e si sottoporrà alla visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi. Si tratta di un accordo di un anno più l’opzione per il secondo in base alle presenze. Arriverà a Trigoria a parametro zero perché in scadenza di contratro con Manchester United. L’operazione è andata in porto grazie al prezioso aiuto di Mourinho che lo ha convinto a vestire giallorosso nonostante le offerte arrivate da mezza Europa. Un rinforzo per il centrocampo che aggiunge esperienza al reparto con un totale di 311 presenze tra Chelsea e Manchester e 11 gol.