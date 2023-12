Cheddira segna e non esulta: «Spero di giocare a Napoli»

Di proprietà del Napoli, in attesa di capire se potrà un giorno considerare il Maradona lo stadio di casa. «Spero di poter vestire la maglia azzurra», spiega Walid Cheddira, attaccante del Napoli ieri in gol con il Frosinone nella serata horror degli azzurri di Walter Mazzarri. «Purtroppo quando sei di proprietà di una società, dispiace fargli gol. Noi, però, siamo dei professionisti e in questo momento indosso la maglia del Frosinone e devo dare il massimo per questo club ed essere pronto a dare il massimo per il Napoli, speriamo».

Dopo il rigore, un celebrazione con i compagni. «Dopo il rigore ho contenuto anche la mia esultanza, perché sapevo di essere di proprietà del Napoli. L'esultanza era solo una gioia personale per il gol ritrovato, niente di particolare - ha spiegato a Sky Sport l'attaccante - Grazie alle idee di Di Francesco riusciamo a fare grandi partite contro grandissime squadre come il Napoli e come abbiamo fatto contro Inter e Milan, con risultati diversi ma i principi sono sempre quelli.

Dobbiamo subito ributtarci dentro, perché sabato c’è una partita importante».