Grifo è positivo al Covid: lo ha annunciato il Friburgo, il club tedesco dove gioca. Dopo Bonucci, Verratti e Florenzi, anche Vincenzo Grifo è risultato positivo al coronavirus: da Coverciano erano già emerse le positività di diversi componenti dello staff azzurro, oltre a quelle di Leonardo Bonucci, Marco Verratti e appunto quella di Florenzi.

ℹ️ Bei Vincenzo #Grifo ist nach seiner Rückkehr von der italienischen Nationalmannschaft ein weiterer Corona-Verlaufstest mit niedriger Viruskonzentration positiv ausgefallen.

Der Spieler hat sich sofort in Quarantäne begeben und die Reise nach Mönchengladbach nicht angetreten. — SC Freiburg (@scfreiburg) April 3, 2021

L'annuncio

La notizia che il calciatore azzurro ha contratto il virus è arrivata dalla Germania; a comunicarlo è il Friburgo, il suo club tedesco, che con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito ha dichiarato: «Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Monchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi», così il club tedesco.

Grifo non ha preso parte alla trasferta contro la Lituania proprio per via della restrizioni anti Covid vigenti in Germania, che prevedono la quarantena obbligatoria per chi arriva da determinati Paesi, tra questi appunto anche la Lituania

