Cutrone, offese a Cragno poi le scuse: accettate

Nonostante le scuse, ha lasciato strascichi il brutto gesto commesso da Patrick Cutrone. L'attaccante dell'Empoli è stato infatti beccato ieri dalle telecamere televisive mentre, una volta accomodatosi in panchina durante il match di Serie A contro il Cagliari, apostrofava con parole poco carine il portiere dei sardi Alessio Cragno: «Balbuziente di m...», questo il labiale che condanna l'ex centravanti del Milan. L'estremo difensore della squadra allenata da Walter Mazzarri soffre realmente di questo disturbo del linguaggio e la tensione del momento (le due squadre si giocavano punti importanti per la classifica) deve aver giocato un brutto scherzo.

A fine partita il caso è rientrato non appena Cutrone ha contattato telefonicamente Cragno scusandosi per l'accaduto e mostrandosi molto rammaricato: lo stesso portiere ha accettato le scuse minimizzando l'incidente, derubricandolo come qualcosa che può capitare sul terreno di gioco. Sul web invece continuano a fioccare i commenti, molto duri nei confronti della punta.